Величина заробітних плат футболістів вже давно нікого не дивує. У європейських чемпіонатах гравці отримують зарплату щотижня і у хороших футболістів за цей проміжок часу вона часто перевищує $100 тисяч. Зовсім інша справа Китай, потрапивши в який футболісти стають мільйонерами всього за пару тижнів.

Аргентинський нападник Карлос Тевес, який встиг пограти за “Бока Хуніорс”, “Корінтіанс”, “Вест Хем”, МЮ, “Ман Сіті” і “Ювентус”, перебрався в “Шанхай Шеньхуа”. За даними газети The Telegraph, зарплата 32-річного Тевеса в китайському клубі складе близько £615 тисяч в тиждень (приблизно 720 тисяч євро).

Якщо порівнювати його зарплату з щотижневим окладом Кріштіану Роналду в “Реалі”, то володар чотирьох “Золотих м’ячів” отримує всього 427.6 тисяч євро. Гарет Бейл і того 410 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше найвищу заробітну плату отримував інший аргентинець, і його прізвище зовсім Мессі.