Заробітна плата легендарного британського екс-футболіста Девіда Бекхема завжди була на неймовірно високому рівні. Колись півзахисник заробляв десятки мільйонів фунтів в “Манчестер Юнайтед”, “Реалі”, “Лос-Анджелес Гелаксі” і ПСЖ, але в 2013 році він прийняв рішення завершити професійну кар’єру. Не дивлячись на своє рішення, 41-річний Бекхем все ще може похвалитися успішними фінансовими показниками, але тепер уже завдяки бізнесу.

У 2016 році прибуток Бекса складав 71 тисячу фунтів щодня, які йому приносили продажу товарів від власного бренду. Більшість жителів Британії таку суму заробляють за рік! Якщо відняти від суми податки та інші витрати, то “чистими” Бекхем щодня отримує близько 31 тисячу фунтів.

Такі надприбутки можуть дозволити Девіду Бекхему незабаром значно просунутися в рейтингу найбагатших людей спорту з рейтингу Forbes. На даний момент він займає в ньому 9 місце з 730 мільйонами доларів. Наприклад, він може наздогнати екс-боксера Флойда Мейвезера-молодшого, який має на своєму рахунку $765 мільйонів.