FIFA не збирається сидіти склавши руки, спостерігаючи за фінансовою ситуацією в дніпровському “Дніпрі”, який заборгував велику суму персоналу. Це вже далеко не перша санкція, застосована Всесвітньої футбольною асоціацією до команди Ігоря Коломойського. В останній раз з команди зняли відразу 9 очок, але це рішення все ще не було реалізовано.

Тепер дніпровський футбольний клуб може очікувати найстрашніше – пониження у класі. Рішення FIFA буде озвучено в січні 2017 року, та саме в першому місяці року команда зобов’язана погасити всі свої борги, інакше наступний сезон вона почне в Першій лізі.

До слова, “Дніпро” входить в список чотирьох команд УПЛ, які жодного разу не грали в нижчих дивізіонах країни. Залишається сподіватися, що так буде тривати і далі, адже виліт “Дніпра” болісно вдарить по і так в’янучьому чемпіонату України.

Нагадаємо, київське “Динамо” покинули Олександр Шовковський і Олег Гусєв.