Не так давно легендарний воротар “біло-синіх” Олександр Шовковський заявив, що його кар’єра в “Динамо” підійшла до кінця. 41-річний футболіст подякував клубу і вболівальникам, які підтримували його більше 20 років.

Нагадаємо, Шовковський почав свої виступи за киян в далекому 1993 році і з тих пір провів за клуб 426 матчів в рамках УПЛ. За збірну України – 92 матчі. За цей час він 14 разів ставав чемпіоном України, виграв 11 Кубків України і 6 Суперкубків України. Ну а в 2006 році завдяки зусиллям Шовковського збірна вийшла в 1/4 фіналу ЧС.

Слідом за Олександром Шовковським київський клуб покинув ще один кумир мільйонів – Олег Гусєв. Але на відміну від воротаря “біло-синіх”, з Гусєвим попрощалося керівництво, залишивши його за бортом ще до закінчення контракту. Контракт півзахисника закінчувався в кінці сезону 2016/17.

Керівництво ДК повідомило Олега Гусєва про своє рішення, після чого він став вільним агентом. Але 33-річний півзахисник не збирається завершувати кар’єру і тепер все залежить від зусиль його агента.

Гусєв приєднався до “Динамо” в 2003 році і з тих пір зіграв за клуб 438 матчів у всіх турнірах, забивши 96 голів. За ці роки він 5 разів ставав чемпіоном України, добув 5 Кубків України і 3 Суперкубка. Також на рахунку Гусєва 98 матчів і 13 голів за збірну України.