У США пройшов перший захист чемпіонського пояса WBO в першій важкій вазі, який належить Олександру Усику (11/0/10КО). Суперником українця був африканський боксер Табісо Мчуну.

Олександр Усик протягом усього поєдинку володів перевагою, але завершити бій зміг лише в дев’ятому раунді. Саме в цьому раунді він відправив Мчуну в черговий нокдаун, після чого рефері завершив це побиття. За 9 раундів Табісо побував в трьох нокдаунах.

Олександр Усик – Табісо Мчуну – переможний раунд + нокаут:

Ця впевнена перемога стала десятою достроковою для Усика в 11 поєдинках на професійному рингу.

Нагадаємо, 51-річний Бернард Хопкінс був відправлений у нокаут більш молодим Джо Смітом. «Кат» випав за межі рингу.

Бернард Хопкінс – Джо Сміт. Повне відео бою: