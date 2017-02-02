Як зазначив голова ПАТ “Укрзалізниця” Войцех Балчун, держпідприємство планує комплексно змінити застарілі стандарти в обслуговуванні пасажирів, щоб вони змогли відчути, що Укрзалізниця працює для клієнта.

Окрім розробки та запровадження мобільних сервісів для бронювання та придбання квитків, УК планує вже найближчого часу зосередитися на запровадженні нових пасажирських вагонів, зміні їхнього дизайну, осучасненні постільної білизни та надання послуг нової якості.

Анонс мобільної версії http://booking.uz.gov.ua.

Згідно з повідомленням, незабаром послуга придбання квитків на поїзд стане доступна власникам мобільних пристроїв, що працюють на операційній системі iOS.

Раніше “Ощадбанк” долучився до продажу квитків “Укрзалізниці” через Інтернет.

У листопаді 2016 року з’явилась мобільна версія сайту “Укрзалізниця” з бронювання квитків.