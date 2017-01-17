За даними синоптиків, починаючи в найближчі пару днів буде досить морозно. Вночі 18 січня температура по всій Україні буде від -7 до -16, на протязі дня від -1 до -6. Також протягом середи практично по всій країні, за винятком Півдня, очікується туман. На дорогах необхідно бути вкрай уважним, так як буде ожеледиця.

19 січня, на Хрещення Господнє (Водохреща), опадів в Україні не прогнозують. Сніг можливий лише в АРК і на Приазов’ї. Погода очікується вітряна. Вночі стовпчики термометрів будуть опускатися до відміток від -9 до -14, місцями до -18. Протягом дня від -3 до -8.