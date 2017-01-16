Телеканал "СТБ" показав в одному з епізодів 17-го сезону "Битви екстрасенсів" російських військових, які брали участь у війні на Донбасі проти України. Це закінчилось скандалом та дедлайном "Битви екстрасенсів".
Телеканал “СТБ” транслює телепередачу “Битва екстрасенсів” (ведучий Марат Башаров), яку знімає російський телеканал “ТНТ”. Ця телепередача вважається однією із самих рейтингових в російському медійному просторі.
Скандал трапився після трансляції на “СТБ” одного з епізодів “Битви”. Завдання полягало в тому, щоб не дозволити містикам вийти з покинутого будинку, де 6 російських військових влаштували їм засідки на різних поверхах.
Один з учасників “Битви” Свамі Даши (переможець 17 сезону), сказав про одного з військових, що “він воював, і зовсім недавно”. Коли ведуча уточнила у нього – чи в Сирії служив військовий, екстрасенс відповів: “Ні. В Україні”. А пізніше військовий підтвердив на камеру, що “служив там”, маючи на увазі Україну.
У свою чергу глава правління ЗАТ “Міжнародний Медіа Центр – СТБ” Володимир Бородянський вибачився за показ програми в ефірі “СТБ” й було прийнято рішення звільнити співробітників, які це допустили.
На своїй сторінці у facebook Володимир Бородянський написав: “у цій програмі показані люди в камуфляжі, по контексту програми це російські колишні і/або діючі військові. Мені соромно. Я приношу свої вибачення телеглядачам. Ми прийняли такі рішення: припинити показ програми “Битва екстрасенсів”, виробництва телеканалу “ТНТ”, звільнити співробітників, які допустили вихід програми в ефір”.