Телеканал “СТБ” транслює телепередачу “Битва екстрасенсів” (ведучий Марат Башаров), яку знімає російський телеканал “ТНТ”. Ця телепередача вважається однією із самих рейтингових в російському медійному просторі.

Скандал трапився після трансляції на “СТБ” одного з епізодів “Битви”. Завдання полягало в тому, щоб не дозволити містикам вийти з покинутого будинку, де 6 російських військових влаштували їм засідки на різних поверхах.

Один з учасників “Битви” Свамі Даши (переможець 17 сезону), сказав про одного з військових, що “він воював, і зовсім недавно”. Коли ведуча уточнила у нього – чи в Сирії служив військовий, екстрасенс відповів: “Ні. В Україні”. А пізніше військовий підтвердив на камеру, що “служив там”, маючи на увазі Україну.

У свою чергу глава правління ЗАТ “Міжнародний Медіа Центр – СТБ” Володимир Бородянський вибачився за показ програми в ефірі “СТБ” й було прийнято рішення звільнити співробітників, які це допустили.

На своїй сторінці у facebook Володимир Бородянський написав: “у цій програмі показані люди в камуфляжі, по контексту програми це російські колишні і/або діючі військові. Мені соромно. Я приношу свої вибачення телеглядачам. Ми прийняли такі рішення: припинити показ програми “Битва екстрасенсів”, виробництва телеканалу “ТНТ”, звільнити співробітників, які допустили вихід програми в ефір”.