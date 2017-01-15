До Топ-списку найдорожчих міст України увійшли: Одеса – зайняла 454-е місце в світі, Київ – 458-е, Харків на 465-й позиції. Слідом йдуть Дніпро (472), Суми (473) та Львів (475).

Загалом у світі найдорожчим містом визнаний адміністративний центр Бермудських островів Гамільтон. Далі йдуть три швейцарські міста – Женева, Базель та Цюріх.

Портал Numbeo створюючи рейтингу враховував вартість нерухомості, тарифи на комунальні послуги, ціни на продукти харчування, одяг та багато іншого.