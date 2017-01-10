Так, в році, що минув, рекордсменами з темпів будівництва житла прогнозовано стали Київ та столична область: тут побудовано 1,176 тис. кв. м житлової площі.

Найбільше “зосередили увагу” в “творенні” майбутнього покоління для країни Західні області України: найбільша кількість дітей – 283 тис. – минулоріч проживала на Львівщині, а найбільше матерів-героїнь – на Закарпатті.

Промисловий потенціал України традиційно забезпечують Центральні та Східні області: лідером за кількістю робітників стала Дніпропетровська область (643 тис.) , за кількістю підприємств – Харківська (25 тис.), а за приростом промислового виробництва – Луганська (в 1,6 раза).

Не відстають й регіони, що традиційно є найбільшими постачальниками сільськогосподарської продукції: у Кіровоградській області в 2016 році зібрали урожай із 744 тис. га олійних культур, на Донеччині виростили найбільше поголів’я свиней (84,7 тис.), а на Вінничині надоїли найбільше молока (800 тис. тонн).

Більше про те, чим здивували регіони України українців та світ, Ви можете ознайомитися з Інфографіки, яку підготувало видання “Слова і Діла”.