Телепрограма “Вгадай мелодію” з участю Асти Баукуте вийшла в ефір в п’ятницю, 6 січня, коли православні святкували Святий Вечір. Актриса, відгадавши пісню литовського композитора, єврея за походженням, Сімонаса Донсковаса, витягнула одну руку у нацистському вітанні, а другу приклала до верхньої губи й прокричала при цьому “єврей”.

Ведучі на інцидент не відреагували, розуміючи, що цей епізод можна буде “вирізати”, адже телепрограма йшла у запису.

Заступник Гендиректора телеканалу Рімвідас Палєцкіс так прокоментував дії актриси:

“Коли я дізнався про епізод програми “Вгадай мелодію” і коментарі, пов’язані з ним, я подивився (епізод). Я шокований. Ця поведінка не поєднується з цінностями, які пропагує LRT. Як відповідальний за програми каналу і т. в. обов’язки гендиректора, я прошу вибачення у наших глядачів”.

Згодом Гендиректор каналу LTV Аудрюс Сяурусявічюс ухвалив рішення негайно зупинити показ телепрограми “Вгадай мелодія” та припинити співпрацю з продюсером цього телешоу, пояснивши це втратою довіри.

Сама актриса Аста Баукуте, яка пізніше прокоментувала свою поведінку в ефірі, висловила здивування з приводу закриття програми.

“Якщо ви шукаєте на рівному місці конфлікти, то шукайте їх в іншому місці. Це розважальна програма, а не політична”, – заявила вона.

“Вгадай мелодію” у Литві закрили через нацистське вітання актриси Асти Баукуте.