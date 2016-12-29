У листі Президенту України керівництво та представники телеканалу 1+1 написали: “Сьогодні, 29 грудня, 2016 року останній день дії ліцензії на аналогове мовлення каналу 1+1. Два тижні тому, 15 грудня 2016 року, Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення одноголосно проголосувала за переоформлення та продовження ліцензії для каналу. Під час розгляду заявки телеканалу протягом 6 місяців, ніяких офіційних претензій на адресу 1+1 не надходило. Але останні два тижні, з різних джерел надходить інформацію про спробу скасувати таке рішення та здійснити рейдерське захоплення каналу”.

Лист підписали Гендиректор “1+1 медіа” О.Ткаченко, директор департаменту інформаційної мови С. Попов, директор департаменту журналістських розслідувань М. Шиленко, ведуча ТСН Тиждень А. Мазур, ведуча ТСН Н. Мосейчук, ведуча ТСН Л. Таран, провідний 1+1 та Заслужений артист України Ю. Горбунов, керівник Студії “Квартал-95” В. Зеленський.

Нагадаємо, що телеканал 1+1 належить Ігорю Коломойському. А враховуючи останні події, які відбулися з ПриватБанком, реально існує загроза того, що це може бути чергова спроба держави “віджати” бізнес в українського олігарха.

Крім того, з 1 січня 2017 року група “1+1 медіа”, що також належить Ігорю Коломойському, закриває англомовний телеканал Ukraine Today.