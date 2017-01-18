Яскраві астрономічні явища в 2017 році будуть дивувати нас досить часто. І головне те, що їх можна буде побачити навіть неозброєним оком. Але що ж це будуть за явища?

Повне Сонячне затемнення. Це явище очікується 21 серпня 2017 року. На превеликий жаль, побачити дане явище зможуть лише жителі США. Наступне подібне затемнення буде видно в Штатах тільки в 2024 році.

Крім цього, в південній півкулі в лютому буде видно явище “Кільце Вогню“. Це дуже ефектне явище, яке являє собою неповне сонячне затемнення. В цьому випадку диск Місяця практично повністю перекриває Сонце, залишаючи красиве вогняне кільце.

Крижана комета. 11 лютого максимально близько до нашої планети пролетить крижана комета. Її можна буде побачити навіть неозброєним поглядом.

Місяць, Марс і Меркурій. 29 березня жителі Землі стануть свідками ще одного неймовірного явища – видимого трикутника з Меркурія, Місяця і Марса. Всі ці три планети буде видно після заходу Сонця.

Місячні затемнення. Крім Сонячних затемнень очікуються і Місячні. Ці затемнення відбудуться 11 лютого і 7 серпня.

Метеоритний дощ Гемінід. У грудні поточного року очікується метеоритний дощ Гемінід, який можна буде побачити всім жителям в разі сприятливих умов.