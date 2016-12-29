Хто такий Чарльз Макінтош? Це людина, завдяки якій давним-давно в світі з’явився перший водонепроникний одяг. Саме на честь нього і завдяки йому з’явився знаменитий плащ макінтош. Сьогодні, 29 грудня 2016 року, компанія Google відзначає 250 років з дня народження Чарльза Макінтоша.

Чарльз Макінтош народився в Глазго (Шотландія), в 1766 році. З ранніх років він почав цікавитися наукою і в 20 років почав працювати на хімічній фабриці. У 1797 році Макінтош відкрив свою першу фабрику квасцов в Шотландії. Після чого винайшов хлорне вапно для відбілювання тканин. Це відкриття він зробив на пару з Чарльзом Теннантом. Крім цього, Макінтошу належить відкриття процесу відновлення заліза оксидом вуглецю.

А ось і Google дудл на честь Чарльза Макінтоша і дня його народження: