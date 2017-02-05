Як повідомляє прес-секретар Петра Порошенко Святослав Цеголко, глави держав у телефонному режимі обговорити питання щодо врегулювання ситуації на Сході України, майбутній візит Порошенка до Вашингтона та питання співпраці між країнами.
Святослав Цеголко на своїй сторінці Facebook повідомив, що особливу увагу сторони приділили питанню врегулюванню ситуації на Донбасі та досягнення миру політико-дипломатичним шляхом.
Разом з тим, офіційний Київ та Вашингтон висловили глибоку стурбованість через ескалацію напруженості та погіршення гуманітарної ситуації передусім у районі Авдіївки. Сторони наголосили на нагальній необхідності встановлення режиму повного припинення вогню.
За словами прес-секретаря президента України, Петро Порошенко запропонував Дональду Трампу активізувати зв’язки щодо співпраці:
“Петро Порошенко висловився за активізацію економічних й ділових зв’язків, що сприятиме створенню нових робочих місць і зростанню добробуту громадян обох країн. Також Президент України подякував главі Білого дому за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України” – повідомив Цеголко.
Президент України також обговорив свій приїзд до Вашингтону, додав Святослав Цеголко:
“Під час розмови також було обговорено майбутній візит президента Петра Порошенка до Вашингтона, для підготовки якого до США приїде міністр закордонних справ України Павло Клімкін”.