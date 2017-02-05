Святослав Цеголко на своїй сторінці Facebook повідомив, що особливу увагу сторони приділили питанню врегулюванню ситуації на Донбасі та досягнення миру політико-дипломатичним шляхом.

Разом з тим, офіційний Київ та Вашингтон висловили глибоку стурбованість через ескалацію напруженості та погіршення гуманітарної ситуації передусім у районі Авдіївки. Сторони наголосили на нагальній необхідності встановлення режиму повного припинення вогню.

За словами прес-секретаря президента України, Петро Порошенко запропонував Дональду Трампу активізувати зв’язки щодо співпраці:

“Петро Порошенко висловився за активізацію економічних й ділових зв’язків, що сприятиме створенню нових робочих місць і зростанню добробуту громадян обох країн. Також Президент України подякував главі Білого дому за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України” – повідомив Цеголко.

Президент України також обговорив свій приїзд до Вашингтону, додав Святослав Цеголко: