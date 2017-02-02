“Чотири роки тому лише 16% українців підтримували членство України в НАТО. Зараз – 54%. Як президент я керуюся думкою свого народу й проведу референдум з питання вступу до НАТО. І якщо українці проголосують “За”, я зроблю все, щоб добитися членства в Альянсі”, – заявив глава держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО відкликало зустріч з Києвом щодо ПРО з-за можливої реакції РФ.