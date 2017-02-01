Згідно з повідомленням прес-служби Президента України, державними нагородами відзначено 48 офіцерів та солдатів ЗСУ. Більшість із цих військових й зараз знаходяться на бойових позиціях на Сході України.

Як зазначається, серед нагороджених орденом Богдана Хмельницького: старший лейтенант Сергій Вдовиченко, лейтенант Андрій Верхогляд, капітан Роман Дармограй, майор Володимир Дяченко, капітан Ріхард Поп, лейтенант Василь Тарасюк.

Лейтенант, командир механізованої роти механізованого батальйону Леонід Деркач нагороджений орденом Богдана Хмельницького (посмертно). Близько 08:00, 1 лютого 2017 року він загинув під час виконання бойового завдання від отриманих поранень не сумісних з життям внаслідок артилерійського обстрілу з систем залпового вогню “Град” зі сторони незаконних збройних формувань “ДНР” на ротному опорному пункті механізованого батальйону в районі “Промзона” міста Авдіївка Донецької області.

Відзначив високими державними нагородами 48 військовослужбовців ЗСУ, які відзначилися у ході бойових дій в районі Авдіївки pic.twitter.com/j5fkbDvALt — Петро Порошенко (@poroshenko) February 1, 2017

Орденом “За мужність” також нагороджені посмертно солдат Роман Гульченко, молодший сержант Володимир Бальченко, солдат Роман Бублієнко, солдат Олег Бурць, сержант Володимир Крижанський, солдат Дмитро Оверченко, солдат Ярослав Павлюк, солдат Сергій Пацула, солдат Віталій Шамрай.

Також Петро Олексійович присвоїв звання Героя України капітану, заступнику командира механізованого батальйону 72 ОМБр Андрію Кизилу.