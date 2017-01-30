Відомство на урядовому сайті розмістило звіт за 2016 рік, в якому зазначається, що за весь період проведення розслідувань (березень 2014-грудень 2016 років) підготовлено та направлено до правоохоронних органів України 547 матеріалів (109 узагальнених та 438 додаткових узагальнених матеріалів).

Сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом за цими матеріалами становить 201,7 млрд гривень.

“За результатами вжитих заходів Держфінмоніторингом за час проведення розслідувань заблоковано на рахунках фізичних та юридичних осіб, які мають зв’язок з Януковичем В.Ф. та колишніми високопосадовцями, кошти в еквіваленті $1,54 млрд“, – зазначається в звіті Державної служби фінансового моніторингу.

За повідомленнями підрозділів фінансової розвідки інших країн, заблоковано активи колишніх високопосадовців органів влади, місцевого самоврядування України та пов’язаних з ними осіб на загальну суму 107,19 млн доларів, 15,87 млн євро та 135,01 млн швейцарських франків, зокрема, в наступних країнах: Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди.