За словами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, головна перевага сервісу Mobile ID – зменшення контакту громадян з чиновниками й зниження спокуси дати хабар.

“Ідентифікатор повинен забезпечити дистанційність, прозорість та якісний сервіс, чого б це не стосувалося – банк, лікарня, освіта, соцдопомога, державна послуга, земля, будівництво тощо. Будь-який бажаючий зможе у своєму мобільному телефоні замовити й отримати послугу від держави без контакту з чиновниками. Це буде велике досягнення, в тому числі й в боротьбі з хабарництвом”- наголосив Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками мобільних операторів.

Для впровадження сервісу Mobile ID необхідно на державному рівні розробити пакет законодавчих ініціатив, які дозволять компаніям почати реалізовувати питання мобільного ідентифікації. Є всі можливості, щоб запустити сервіс до другої половини 2017 року. Для того, щоб скористатися Mobile ID, потрібно буде купувати іншу вдосконалену SIM-картку, на яку будуть записані особисті дані й цифровий підпис. Для підтвердження дій, пов’язаних з ідентифікацією в Інтернеті на номер абонента буде приходити sms-повідомлення, тільки після підтвердження запитувана послуга стане доступною.

Володимир Гройсман проведе нараду за участю мобільних операторів.

“Для пересічного українця, а особливо бізнесмена – це величезна економія часу та зусиль. Не потрібно витрачати час на поїздки в міністерства та відомства, чекати в чергах, збирати довідки та виписки по кабінетах. Все, що знадобиться – мобільний телефон з доступом в Інтернет та спеціальна SIM-карта з цифровим підписом. Це величезна перевага, особливо для жителів міст та сіл віддалених від центру”, – відзначає директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Євген Кражан.

За словами експерта групи “Електронне урядування” реанімаційному пакету реформ Олега Левченка, існує ризик, що особисті дані українців – паспортні дані, номер ідентифікаційного номера та інша інформація – опиняться під загрозою. Втім, такий ризик завжди пов’язаний з будь-якими базами даними. Тому держава повинна взяти під контроль захист особистої інформації українців, – зазначив експерт.