Сьогодні, 3 січня, голова ОБСЄ та чинний федеральний міністр з європейських, інтеграційних та закордонних справ Себастьян Курц прилетів в Україну для візиту в Донецьку область.

Спільну фотографію міністра МЗС України Павла Клімкіна та його австрійського колеги опублікувала прес-служба МЗС.

Також прес-служба МЗС України повідомила, що Павло Клімкін та його австрійський колега Себастьян Курц зустрілися в аеропорту “Дніпропетровськ”. Але вже незабаром Севастьян Курц відлітає в Донецьку область.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 3-4 січня 2017 року відбудеться спільний робочий візит глави МЗС України Павла Клімкіна та нового глави ОБСЄ, чинного глави МЗС Австрії Себастьяна Курца в Донецьку область.