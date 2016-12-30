Андрій Парубій нагадав, що є автором відповідного законопроекту й перебуваючи на посаді секретаря РНБО виступав із такою ініціативою.

“Чи готова сесійна зала сприйняти цей законопроект, наразі не відомо. Але деякі фракції попросили перенести це рішення. Тоді було запропоновано головам парламентських фракцій та МЗС України продовжити обговорення й опрацювання питання візового режиму з Росією. Адже негативне голосування з цього питання могло б стати великим іміджевим ударом по Україні”, – відзначив спікер ВР Андрій Парубій.

Андрій Парубій запропонував ввести візовий режим з Росією.

За словами спікера Ради, це питання залишається під його особистою опікою й він наполягатиме на його негайному вирішення, вже наступного року.