Прес-служба РНБО повідомила, що через затяжну “гібридну війну” РФ проти України Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) запровадила додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб держав-агресора.

Додаткові санкції застосовано проти осіб, які були незаконно обрані на території окупованого Криму до Держдуми Росії, членів “виборчих комісій”, українських підприємств у Криму, що були незаконно перереєстровані за російським законодавством. Крім того, пакет санкції торкнеться й посадових осіб правоохоронних органів та судів РФ, які причетні до незаконного утримання українців в Росії.

РНБО України застосувала санкції й до екс-керівників України, причетних до фінансування терористів на Донбасі й агресії Росії проти України.

Державна програма розвитку ЗСУ до 2020 року.

Також санкції будуть застосовані до підконтрольних РФ юридичних осіб, причетних до ведення Росією гібридної війни проти України в інформаційній сфері та кіберпросторі. Для забезпечення прозорості й синхронізації дії всі санкції, застосовані до фізичних і юридичних осіб, продовжено на 1 рік.