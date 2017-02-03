Не можна ображати Арнольда Шварценеггера, і це правило стосується навіть президентів. Дональд Трамп невтішно висловився в бік відомого актора і бодібілдера, за що отримав гідну відповідь від останнього. Шварценеггер задіяв улюблену зброю Трампа – Twitter.

З чого все почалося. Під час щорічного Національного молитовного сніданку Дональд Трамп заявив, що рейтинги шоу “Учень знаменитостей” почали падати через Арнольда Шварценеггера, який на даний момент є його ведучим. Варто відзначити, що колись цей проект вів сам Трамп.

Шварценеггер не став стояти осторонь і вирішив дати відповідь Трампу на звинувачення в поганих рейтингах. Для цього актор записав відеозвернення в Twitter.

“Дональд, повертайся до роботи на ТБ, ти ж такий фахівець по рейтингам, а я займуся твоєю роботою. І тоді люди знову будуть спокійно спати”, – заявив А. Шварценеггер.

Нагадаємо, відомий журнал показав, як насправді має виглядати президент США.