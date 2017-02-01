Красуня Кеті Топурія не тільки успішна виконавиця, а й з 2013 року заміжня за підприємцем Левом Гейхманом, від якого вона народила дочку Олівію. Тепер же їх шлюб був поставлений під сумнів, після того, як в Мережі з’явилися чутки про роман Кеті з Олексієм Долматовим, більш відомим під псевдонімом Guf.

За даними порталу life.ru, роман між Гуфом і Топурією триває вже рік, протягом якого зірки таємно зустрічаються. Також, повідомляється, що даний роман був підтверджений джерелом в оточенні пари. На їхню думку, саме Кеті стала ініціатором того, щоб Гуф відправився на реабілітацію в Ізраїль.

Однак, пізніше Кеті Топурія спростувала ці чутки. Вона заявила, що з чоловіком ще не розлучається, а з групою “ЦЕНТР” і Гуфом дружить вже досить давно і у них хороші відносини. Також вона додала, що на фотографіях не вона і вони не відпочивали разом.

Олексій Долматов дану інформацію ще не коментував.