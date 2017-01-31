Правда це чи вигадка, але інтернет просто переповнений інформацією про роман Кеті Тупорії і репера Гуфа (Олексія Долматова). Якщо вірити чуткам, то зірки були помічені під час відпочинку на одному з елітних курортів Таїланду.

Поки Кеті Тупорія виставляла нові фотографії зі свого відпочинку, де вона демонструвала шикарну фігуру, ніхто і не здогадувався, що компанію їй на відпочинку склав Гуф. 37-річний репер, за даними ЗМІ, перебував разом з Кеті, а їх роман триває вже майже цілий рік.

Ймовірно, що романтичні відносини між артистами почалися після запису спільного треку групи CENTR і “А-Студіо” – Далеко.

Варто відзначити, що в 2013 році Кеті Тупорія вийшла заміж за бізнесмена Льва Гейхмана, а через 2 роки у них народилася дочка Олівія. Так що можливо, що всі ці чутки, всього лише чутки.