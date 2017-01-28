Навряд чи хтось може назвати Дональда Трампа стилягою або ж похвалити його зачіску. Новообраний 45-й президент Сполучених Штатів Америки має досить сумнівний імідж, який викликає останнім часом багато дискусій. Саме з цієї причини журналісти видання GQ вирішили попрацювати над його зовнішнім виглядом і зробили з президента 70-річного стилягу з крутою зачіскою.

За півтори хвилини Дональд Трамп перетворюється в зовсім нову людину. При цьому, не було зроблено нічого надприродного. Тепер президент США дійсно схожий на президента.

Нагадаємо, після інавгурації Трампа всі хочуть врятувати його дружину Меланію, яка виглядає дуже сумно.