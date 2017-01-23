Питання і здогади про відносини популярних українських ведучих Юрія Горбунова і Катерини Осадчої ходять вже давно. Але вони продовжують тримати їх в таємниці і майстерно ухиляються від докучливих питань журналістів про свої взаємини. На цей раз в Мережі з’явилися фото, на яких у ведучих на пальцях знаходяться обручки.

Ці фотографії зайвий раз підтверджують припущення фанатів, які лише чекають офіційної відповіді від своїх кумирів. Фотографії були опубліковані в соціальних мережах знаменитостей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іраклі Макацарія і Олена Лесик розійшлися.