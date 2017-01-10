Якісну рекламу можна зняти без величезного бюджету і фахівців з десятками років стажу. Це довів німецький студент Євген Мерхер, який зробив рекламний ролик для компанії Adidas. Відео завдяки своєму сюжету стало моментально вірусним і на момент написання замітки набрало понад 9 мільйонів переглядів.

У рекламному ролику розповідається про літнього марафонця, який знаходиться в будинку для літніх людей. Його оточують фотографії, на яких він молодий і підкорює спортивні змагання. Чоловік одягає старі кросівки Adidas, хоче тренуватися, але медичний персонал не дає йому такої можливості. У підсумку йому допомагають його товариші по будинку престарілих.

Користувачі Мережі в захваті від зворушливої реклами. Однак, компанія Adidas поки що відмовляє від неї і не платить талановитому студенту за таку рекламу.

Нагадаємо, раніше компанія Adidas випустила кросівки з перероблених матеріалів.