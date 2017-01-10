Не довго пісенька грала, грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія і українська красуня Олена Лесик більше не разом. Як повідомила дівчина, вони розійшлися по її ініціативі.
Не так давно на телеканал СТБ завершився 6-й сезон шоу “Холостяк”, де героєм був грузинський бізнесмен і красень Іраклі Макацарія. У фіналі він вибрав собі в наречені Олену Лесик, але через якийсь час дівчина його кинула. Про це стало відомо з “Інстаграма” переможниці шоу.
Варто відзначити, ще пару місяців назад Іраклі говорив про те, що у них в стосунках все чудово і пара щаслива разом. Уже тоді активно ходили чутки про їх розставання. Тим тимчасовий спільних фотографій пари з’являлося все менше. Але не буває диму без вогню і в кінці кінців здогади фанатів виявилися правдою.
У своєму пості в Instagram Олена Лесик в подробицях описала ситуацію, що склалася. Вона заявила, що вирішила розлучитися з Макацарія через те, що втомилася проявляти ініціативу в їх відносинах.
Дорогие друзья и подписчики! Я решила сказать Вам, то, что является очевидным. Я считаю, что эту новость мы с Иракли должны были донести Вам вместе! Но, видно, мне “маленькой принцессе” прийдется все сделать самой ((( Мы с Иракли больше не пара! Скажу только за себя. Мои чувства и поступки были искренними в этих отношениях! Об этом знали все – и семья Иракли, и мои близкие и наши друзья! Я была готова на многое ради этого человека – оставить карьеру, переехать в Грузию… готова была от этого человека родить детей, строить с ним семью. Решение о расставании приняла я. Не потому, что у меня кто-то есть ( Ярослав, мой друг, который сам привёл меня на кастинг “холостяк 6” ) и не потому, что в душе нет чувств к Иракли, просто я устала проявлять инициативу в наших отношениях! Я просто хочу быть понятой и любимой. Прежде чем Вы обрушите шквал вопросов и осуждений, вспомните, что часто мы видим людей такими, какими нам хочется их видеть! 💔💔💔 #холостяк #холостяк6 #thebachelor #bachelor6