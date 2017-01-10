Не так давно на телеканал СТБ завершився 6-й сезон шоу “Холостяк”, де героєм був грузинський бізнесмен і красень Іраклі Макацарія. У фіналі він вибрав собі в наречені Олену Лесик, але через якийсь час дівчина його кинула. Про це стало відомо з “Інстаграма” переможниці шоу.

Варто відзначити, ще пару місяців назад Іраклі говорив про те, що у них в стосунках все чудово і пара щаслива разом. Уже тоді активно ходили чутки про їх розставання. Тим тимчасовий спільних фотографій пари з’являлося все менше. Але не буває диму без вогню і в кінці кінців здогади фанатів виявилися правдою.

У своєму пості в Instagram Олена Лесик в подробицях описала ситуацію, що склалася. Вона заявила, що вирішила розлучитися з Макацарія через те, що втомилася проявляти ініціативу в їх відносинах.