Навіть професіонали своєї справи часом допускають серйозні помилки, і 43-річний фокусник Девід Блейн не виняток. Легендарний ілюзіоніст ледь не загинув під час прямої трансляції, коли він збирався виконати фокус з ловлею кулі зубами.

Американець Девід Блейн виконує цей трюк починаючи з 2010 року і весь цей час він робив його ідеально, але в цей раз щось пішло не так. Ілюзіоніст припустився грубої помилки і міг застрелити себе в прямому ефірі, а також перед 20 тисячами фанатів в залі. На щастя, фокус завершився вогнепальним пораненням без летального результату. Фокус виконувався в Лас-Вегасі (США). Про стан здоров’я Девіда Блейна поки що не повідомляється.

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