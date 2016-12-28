Новий рік 2017 порадує українців цікавими новорічними передачами. Але щоб знати заздалегідь, по якому телеканалу і о котрій почнуться ці шоу і концерти, ми зробили невелику добірку найцікавіших.

Відзначимо, що Президент України Петро Порошенко виступить з вітальною промовою по всіх телеканалах України за 10 хвилин до настання Нового року.

Програма телепередач на Новий рік 2017 (31 грудня – 1 січня):

Фільм-мюзикл “Аліса в країні чудес”. На телеканалі “Україна” 31 грудня о 19:45 буде показана інтерпретація однойменної книги Л. Керола. У головних ролях зіграли зірки естради України та Росії: Віталій Козловський, Потап із Каменських, Стоцька, Джамала, Ірина Білик та інші. Алісу зіграла українська співачка Світлана Тарабарова. Рік випуску картини – 2014 рік.

Новорічний “Вечірній квартал”. Ну і як в Новий рік 2017 без “Вечірнього кварталу”? Володимир Зеленський і його команда підготували на новорічну ніч святковий концерт. Як завжди, буде іскрометний гумор, нові жарти і пародії на політичних персонажів. Початок концерту 31 грудня в 20:15 на телеканалі “1+1”.

Новорічний вогник. “Залишаємося зимувати”. На телеканалі “Інтер” 31 грудня о 22:30 буде показаний святковий новорічний вогник з яскравими зірками, хітовими піснями і красивими поздоровленнями. В рамках концерту будуть не тільки сучасні хіти, а й краще з 90-х.

Мюзикл “За двома зайцями”. Старий добрий мюзикл “За двома зайцями”, який був знятий ще в 2003 році, буде показаний на “Інтері” 1 січня о 05:10. У головних ролях безліч зірок, серед яких Алла Пугачова, Вєрка Сердючка та інші.

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