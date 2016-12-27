Незабаром настане Новий 2017 рік, рік Вогненного Півня! Але як свідчать прикмети, щастя й удачу можна злякати, якщо не дотримуватися певних правил на це свято.

Що ж можна робити в Новий рік 2017 (рік Вогняного Півня)? Господиням потрібно пам’ятати, що до настання новорічної ночі потрібно винести з хати сміття, але ні в якому разі не виносити сварки з хати. Сварки винесені за межі будинку можуть не тільки зіпсувати настрій, але і залучити в новому році неприємності і невдачі.

Також не рекомендується позичати гроші, так як Вогняному Півню потрібно показати свою фінансову самостійність. Крім цього, не варто одягати в новорічну ніч червоний одяг, так як Вогняний Півень буде незадоволений, якщо ви перетягнете всю увагу на себе. Краще одягнути щось золотистого кольору.

Вогняний Півень - символ 2017 року

Вогняний Півень – символ 2017 року

Нічого доброго не обіцяє тріснутий посуд на столі, що погано не тільки на новий рік, але і в будь-який інший день. Що стосується саме 2017 року, то Вогняного Півня краще не злити і не ставити на стіл страви з курятини. Віддайте перевагу рибним стравам.

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