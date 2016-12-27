Незабаром настане Новий 2017 рік, рік Вогненного Півня! Але як свідчать прикмети, щастя й удачу можна злякати, якщо не дотримуватися певних правил на це свято.

Що ж можна робити в Новий рік 2017 (рік Вогняного Півня)? Господиням потрібно пам’ятати, що до настання новорічної ночі потрібно винести з хати сміття, але ні в якому разі не виносити сварки з хати. Сварки винесені за межі будинку можуть не тільки зіпсувати настрій, але і залучити в новому році неприємності і невдачі.

Також не рекомендується позичати гроші, так як Вогняному Півню потрібно показати свою фінансову самостійність. Крім цього, не варто одягати в новорічну ніч червоний одяг, так як Вогняний Півень буде незадоволений, якщо ви перетягнете всю увагу на себе. Краще одягнути щось золотистого кольору.

Нічого доброго не обіцяє тріснутий посуд на столі, що погано не тільки на новий рік, але і в будь-який інший день. Що стосується саме 2017 року, то Вогняного Півня краще не злити і не ставити на стіл страви з курятини. Віддайте перевагу рибним стравам.

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