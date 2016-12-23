Незабаром настане рік Червоного Вогняного Півня і зустріти його потрібно за столом зі смачними стравами! Новий рік 2017 можна відзначити добре і смачно, при цьому приготувавши кілька бюджетних м’ясних страв.

До слова, так як 2017 рік – це рік Червоного Вогняного Півня, то вживати в їжу курятину не рекомендують. З цієї причини всі страви будуть виготовлені зі свинини, яловичини і шинки.

М’ясна запіканка з гарбузом

Ця страва складається з наступних компонентів: свинина/яловичина (на вибір), гарбуз, картопля, сметана, приправи за смаком (сіль, перець і тд).

Як готувати? Беремо м’ясо, картоплю і гарбуз в таких пропорціях – 1:1:1. Після чого нарізаємо все кубиками і додаємо дрібно нарізану цибулю.

Приготування соусу. Берем 100 грам сметани і додаємо в неї приправи, сіль, перець і дрібно нарізаний часник.

Заливаємо м’ясо з овочами отриманим соусом, перемішуємо і ставимо в 200-градусну духовку на 40-50 хвилин.

Картопля з яйцями і шинкою

Необхідні інгредієнти: картопля (1 кг), яйця (2 шт), шинка (100 гр), бринза/фета (на вибір, 100 гр) і жирні вершки (50-70 мл).

Як готувати? Картопля повинна бути якісною, яку можна варити в мундирі. Миєм картоплю і варимо в мундирі до готовності, після чого остуджуюємо і розрізаємо навпіл. З половинок акуратно дістаємо середину.

Шинку і бринзу необхідно нарізати дрібно, після чого перемішати їх з потовченими серединками картоплі, вершками і яйцем. Отриманою сумішшю заливаємо половинки картоплі і відправляємо в духовку до появи золотистої скоринки. Після приготування рекомендується посипати зеленню.

Також читайте поради – що подарувати на Новий рік 2017 Вогняного Півня?