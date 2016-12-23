Хочете спати мільярдером і потрапити в рейтинг “Форбс”? Тоді потрібно відправитися в Іспанію, адже саме там проходить найбільша лотерея у світі, під назвою El Gordo. Самою великою вона вважається не тільки через кількість учасників, а й завдяки призовому фонду, який на цей раз становить €2.3 мільярда (2.4 мільярда доларів).

Іспанське видання El Pais повідомляє, що в лотереї El Gordo взяло участь 74% населення країни. Лотерея підкорила серця мільйонів іспанців завдяки низькій вартість і великому призовому фонду. У середньому в ній бере участь близько 89% жителів країни, а шанси на виграш головного призу складають фантастичні 0.001%. Але ж комусь пощастить! Крім головного призу в ній є ще 14 тисяч призових місць. Розіграш такої глобальної лотереї триває не менше чотирьох годин.

Нагадаємо, стало відомо, що шукали в Google протягом 2016 року.