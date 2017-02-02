Настає День бабака 2017! Це дуже незвичайне свято, яке здобуло усесвітню популярність після однойменної комедії з Біллом Мюрреєм в головних ролях. Це свято є традиційному в США і Канаді, проте в останні роки воно також дуже популярне і в інших країнах світу. Саме в День бабака поведінка цього звірка визначає, як швидко завершиться зима і почнуться теплі весняні дні.

Коли відзначається День бабака 2017? Свято відзначається щорічно 2 лютого. На честь цього дня в США влаштовуються тематичні фестивалі для туристів, які збирають тисячі відвідувачів.

Що таке День бабака? У цей день прогнозується прихід весни і синоптиком виступає бабак. Метод прогнозу наступний: бабака намагаються виманити з його нори, після того як він вийде назовні і в сонячний день побачить свою тінь, якщо він злякається її і сховається назад у нору – то попереду ще 6 тижнів зими. Якщо ж в похмурий день бабак свою тінь не побачить, то весна в цьому році буде ранньою і холоди скоро підуть.