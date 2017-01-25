Коли починається китайський Новий рік 2017? Китайський Новий рік 2017 настає 28 січня. Саме з цього дня офіційно починається рік Вогняного Півня! Жителі Китаю користуються місячно-сонячним або, іншими словами, китайським календарем, тому і дати святкувань у них відрізняються від звичних нам. Наприклад, 2016 рік Мавпи відзначався в Китаї 8 лютого і за їхнім календарем він був 4714 роком.

У Китаї цей день також носить назву Свято Весни і це неспроста, адже з цієї дати починаються посівні роботи. Святкую Новий рік китайці по-сімейному, збираючись вдома з рідними. Це давня традиція і всі намагаються її дотримуватися максимально чітко.

Подарунки в Китаї на Новий рік не вітаються, як і листівки. Зате батьки дарують своїм дітям в перший день Нового року гроші, які кладуть в червоний конверт. Таким чином вони сподіваються на майбутнє фінансове благополуччя своїх дітей. Також на китайський Новий рік прийнято сміятися і пускати феєрверки. А основним кольором свята вважається червоний, так як він відлякує злі духи. Зустрічати китайський Новий рік 2017 необхідно в чистому будинку, в новому одязі і з частуваннями на столі, саме так чинять китайці.

Коли закінчується китайський Новий рік 2017? Закінчується китайський Новий рік 2017 Вогняного Півня 11 лютого. Раніше свято тривало цілий місяць, але при сучасних темпах життя його скоротили до 15 днів.