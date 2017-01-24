Настає прекрасний день всіх Тань на землі - День Тетяни 2017. Читайте гарні привітання на Тетянин день, які вже точно порадують і створять святковий настрій всім іменинницям.
Щорічно 25 січня настає прекрасне жіноче свято – Тетянин день. У світі дуже багато представниць прекрасної статі, яким батьки подарували це чудове ім’я, так що слід гарненько запастися для них красивими поздоровленнями.
У 2017 році сайт “Епізод” зробив свіжу добірку привітань. Красиві привітання на Тетянин день 2017 (День Тетяни), барвисті картинки, яскраві листівки, короткі SMS, вірші, проза та анімації.
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Наша Таня вже не плаче,
А сьогодні вона скаче.
Це тому що свято в Тані
Будем всі гулять у бані.
Вас, Тетяни, ми вітаєм,
Щастя і добра бажаєм.
Сміху, радості весь рік,
Без турбот прожить свій вік.
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Ангел хранитель, Татьяну храни.
В суетном мире ее береги,
Крыльями нежными ты обними,
Теплом и заботой ее награди.
В пути не бросай и от бед сохрани,
Рукою незримою путь укажи.
С днем ангела, Таня, поверь в чудеса,
И ангел тогда не покинет тебя.
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Для буквы Т лишь сердце бьется,
Для буквы А лишь кровь кипит,
Для буквы Н лишь сердце ноет,
Для буквы Я душа болит!
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Т.Е.Т.Я.Н.А.
Турботлива
Ерудована
Толерантна
Ясна
Ніжна
Ангельськи-приваблива
І все це про тебе! Зі святом!
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С днем Татьян вас, дамы!!!
Будьте счастливы всегда и от любви румяны.
На январский зимний день праздник выпадает,
А у вас пускай сирень в душах расцветает!
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Тетяна, нині свято в тебе,
З Днем Ангела вітаю!
І це вітання у віршах
Тобі я відправляю.
Бажаю жити й не тужити,
Друзями завжди дорожити!
Хай Ангел твій тебе кохає,
Від лиха завжди вберігає!