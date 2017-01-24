Щорічно 25 січня настає прекрасне жіноче свято – Тетянин день. У світі дуже багато представниць прекрасної статі, яким батьки подарували це чудове ім’я, так що слід гарненько запастися для них красивими поздоровленнями.

У 2017 році сайт “Епізод” зробив свіжу добірку привітань. Красиві привітання на Тетянин день 2017 (День Тетяни), барвисті картинки, яскраві листівки, короткі SMS, вірші, проза та анімації.

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Наша Таня вже не плаче,

А сьогодні вона скаче.

Це тому що свято в Тані

Будем всі гулять у бані.

Вас, Тетяни, ми вітаєм,

Щастя і добра бажаєм.

Сміху, радості весь рік,

Без турбот прожить свій вік.

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Ангел хранитель, Татьяну храни.

В суетном мире ее береги,

Крыльями нежными ты обними,

Теплом и заботой ее награди.

В пути не бросай и от бед сохрани,

Рукою незримою путь укажи.

С днем ангела, Таня, поверь в чудеса,

И ангел тогда не покинет тебя.

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Для буквы Т лишь сердце бьется,

Для буквы А лишь кровь кипит,

Для буквы Н лишь сердце ноет,

Для буквы Я душа болит!

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Т.Е.Т.Я.Н.А.

Турботлива

Ерудована

Толерантна

Ясна

Ніжна

Ангельськи-приваблива

І все це про тебе! Зі святом!

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С днем Татьян вас, дамы!!!

Будьте счастливы всегда и от любви румяны.

На январский зимний день праздник выпадает,

А у вас пускай сирень в душах расцветает!

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Тетяна, нині свято в тебе,

З Днем Ангела вітаю!

І це вітання у віршах

Тобі я відправляю.

Бажаю жити й не тужити,

Друзями завжди дорожити!

Хай Ангел твій тебе кохає,

Від лиха завжди вберігає!

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