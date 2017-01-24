Щорічно 25 січня настає прекрасне жіноче свято – Тетянин день. У світі дуже багато представниць прекрасної статі, яким батьки подарували це чудове ім’я, так що слід гарненько запастися для них красивими поздоровленнями.

У 2017 році сайт “Епізод” зробив свіжу добірку привітань. Красиві привітання на Тетянин день 2017 (День Тетяни), барвисті картинки, яскраві листівки, короткі SMS, вірші, проза та анімації.

***

Наша Таня вже не плаче,
А сьогодні вона скаче.
Це тому що свято в Тані
Будем всі гулять у бані.
Вас, Тетяни, ми вітаєм,
Щастя і добра бажаєм.
Сміху, радості весь рік,
Без турбот прожить свій вік.

***

Яскрава анімація на День Тетяни 2017

Яскрава анімація на День Тетяни 2017


***

Ангел хранитель, Татьяну храни.
В суетном мире ее береги,
Крыльями нежными ты обними,
Теплом и заботой ее награди.

В пути не бросай и от бед сохрани,
Рукою незримою путь укажи.
С днем ангела, Таня, поверь в чудеса,
И ангел тогда не покинет тебя.

***

Анімація на Тетянин день

Анімація на Тетянин день


***

Для буквы Т лишь сердце бьется,
Для буквы А лишь кровь кипит,
Для буквы Н лишь сердце ноет,
Для буквы Я душа болит!

***

Вітаю всіх Тань з днем ангела красивою листівкою

Вітаю всіх Тань з днем ангела красивою листівкою


***

Т.Е.Т.Я.Н.А.

Турботлива
Ерудована
Толерантна
Ясна
Ніжна
Ангельськи-приваблива

І все це про тебе! Зі святом!

***

Вітальна листівка "З днем ангела, Тетяна"

Вітальна листівка “З днем ангела, Тетяна”


***

С днем Татьян вас, дамы!!!
Будьте счастливы всегда и от любви румяны.
На январский зимний день праздник выпадает,
А у вас пускай сирень в душах расцветает!

***

Гарна листівка "З днем ангела, Тетяна"

Гарна листівка “З днем ангела, Тетяна”


***

Тетяна, нині свято в тебе,
З Днем Ангела вітаю!
І це вітання у віршах
Тобі я відправляю.
Бажаю жити й не тужити,
Друзями завжди дорожити!
Хай Ангел твій тебе кохає,
Від лиха завжди вберігає!

***

Анімаційна листівка "З днем ангела, Танюшка"

Анімаційна листівка “З днем ангела, Танюшка”


***