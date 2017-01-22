Офіційно в Україні День Соборності відзначають з 1999 року, відповідний Указ був підписаний Президентом України: “враховуючи велике політичне та історичне значення об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної (соборної) української держави…”.

В цей день відбулася ще одна, не менш значуща подія для історії українського державотворення – проголошення IV Універсалу Української Центральної Ради (УЦР), яким було визнано повну незалежність УНР.

За часів президентства Віктора Януковича, День Соборності на офіційному рівні було скасовано і натомість встановлено “День Соборності та Свободи України”. Однак 13 листопада 2014 року указом Президента України Петра Порошенка свято було відновлено.

Сьогодні, 22 січня 2017 року Президент України Петро Порошенко на свій сторінці в твіттер привітав всіх українців з цією знаменною подією.

Слава Україні, соборній, єдиній, неподільній Україні! Вітаю з Днем Соборності! pic.twitter.com/OG9cq4OQh0 — Петро Порошенко (@poroshenko) January 22, 2017



