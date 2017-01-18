Настає один з найдавніших і улюблених християнських свят - Хрещення Господнє! У цей день українці занурюються в ополонку і святять воду. Не забудьте привітати на Водохреща друзів і родичів красивим поздоровленням.
Хрещення Господнє, свято також називають Водохреща, це дуже шановане християнське свято, яке відзначається щорічно 19 січня. У цей день українці і всі християни святять воду і занурюються в ополонку. До слова, синоптики склали прогноз на Водохреща 2017.
Свято дуже любимо мільйонами людей по всьому світу, і багате традиціями і прикметами, так що необхідно запастися красивими поздоровленнями на Хрещення Господнє 2017. Привітайте своїх друзів і близьких красивими листівками, поздоровленнями, віршами, короткими SMS, прозою і анімаціями на Водохреща на українській і російській мовах.
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На Водохреща все навкруг звабливе,
Зимове свято наше особливе,
Води йорданської рукою я торкнусь,
Почую Господа, у вдячності схилюсь.
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Коли надво́рі холодно і пусто,
Хай душу гріє радісне тепло,
Усе що є на світі гарне,чисте,світле,
Щоб в твоїм серці нині розцвіло!
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Смоет прегрешения без следа
Чистая крещенская вода.
С праздником добра и очищения —
Светлого Господнего Крещения.
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Поздравляю Вас с величайшими православными праздниками Богоявлением и Крещением Господним! Желаю, чтобы на Вас сошла святая Божья благодать, чтобы тело и душа, омываясь освященной водой, насытились здоровьем, легкостью, отрадой, чтобы ушли боль, досада, разочарование, ненависть и пороки, а на смену им в душе воцарились мир, покой и согласие!
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Нехай Хрещення Господнє в хату,
Радості вам принесе багато,
Розбудить приспані Надії,
Добром і Щастям Вас засіє,
Водицею окропить та любов’ю,
І подарує вам міцне здоров’я!
Вітаю з Хрещенням Христовим!
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Пускай в Крещенские морозы
Печали ваши прочь уйдут.
Пусть лишь от счастья будут слезы,
Благие вести пусть придут.
Хочу, чтоб чаще вы смеялись
И не грустили никогда!
Чтобы любовью восхищались,
И были счастливы всегда!
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Крещеньем вас спешу поздравить
И пожелать вам чистоты
Всех помыслов и всех стремлений,
Здоровья, счастья и любви!
Пусть Ангелы вас охраняют
И стерегут ваш крепкий сон
Пусть горя близкие не знают
И будет рядышком Господь!
***
На Водохреща все навкруг звабливе,
Зимове свято наше особливе,
Води йорданської рукою я торкнусь,
Почую Господа, у вдячності схилюсь.
Опівночі великі чудеса:
Вщухає вітер і панує тиша,
І відкриваються усім нам небеса,
Прислухайся до вічного ти лишень.
Вода хвилюється, цілющою стає,
Добром, любов’ю заблищить краплина,
Всьому навколо сили додає –
Із серця радість, наче пісня лине.