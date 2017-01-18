Хрещення Господнє, свято також називають Водохреща, це дуже шановане християнське свято, яке відзначається щорічно 19 січня. У цей день українці і всі християни святять воду і занурюються в ополонку. До слова, синоптики склали прогноз на Водохреща 2017.

Свято дуже любимо мільйонами людей по всьому світу, і багате традиціями і прикметами, так що необхідно запастися красивими поздоровленнями на Хрещення Господнє 2017. Привітайте своїх друзів і близьких красивими листівками, поздоровленнями, віршами, короткими SMS, прозою і анімаціями на Водохреща на українській і російській мовах.

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На Водохреща все навкруг звабливе,

Зимове свято наше особливе,

Води йорданської рукою я торкнусь,

Почую Господа, у вдячності схилюсь.

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Коли надво́рі холодно і пусто,

Хай душу гріє радісне тепло,

Усе що є на світі гарне,чисте,світле,

Щоб в твоїм серці нині розцвіло!

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Смоет прегрешения без следа

Чистая крещенская вода.

С праздником добра и очищения —

Светлого Господнего Крещения.

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Поздравляю Вас с величайшими православными праздниками Богоявлением и Крещением Господним! Желаю, чтобы на Вас сошла святая Божья благодать, чтобы тело и душа, омываясь освященной водой, насытились здоровьем, легкостью, отрадой, чтобы ушли боль, досада, разочарование, ненависть и пороки, а на смену им в душе воцарились мир, покой и согласие!

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Нехай Хрещення Господнє в хату,

Радості вам принесе багато,

Розбудить приспані Надії,

Добром і Щастям Вас засіє,

Водицею окропить та любов’ю,

І подарує вам міцне здоров’я!

Вітаю з Хрещенням Христовим!

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Пускай в Крещенские морозы

Печали ваши прочь уйдут.

Пусть лишь от счастья будут слезы,

Благие вести пусть придут.

Хочу, чтоб чаще вы смеялись

И не грустили никогда!

Чтобы любовью восхищались,

И были счастливы всегда!

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Крещеньем вас спешу поздравить

И пожелать вам чистоты

Всех помыслов и всех стремлений,

Здоровья, счастья и любви!

Пусть Ангелы вас охраняют

И стерегут ваш крепкий сон

Пусть горя близкие не знают

И будет рядышком Господь!

***

На Водохреща все навкруг звабливе,

Зимове свято наше особливе,

Води йорданської рукою я торкнусь,

Почую Господа, у вдячності схилюсь.

Опівночі великі чудеса:

Вщухає вітер і панує тиша,

І відкриваються усім нам небеса,

Прислухайся до вічного ти лишень.

Вода хвилюється, цілющою стає,

Добром, любов’ю заблищить краплина,

Всьому навколо сили додає –

Із серця радість, наче пісня лине.

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