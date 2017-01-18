Свято Водохреща (Хрещення Господнє) відзначається щорічно 19 січня. У цей день християни занурюються в холодну воду, щоб оздоровитися і захистити свій організм від хвороб на рік вперед. Саме в цей день, 19 січня, офіційно закінчується період новорічно-різдвяних свят.

У християн це свято дуже цінується і шанується, так що його ставлять навіть нарівні з Різдвом і Великоднем. Але на відміну від багатьох інших свят, Водохреща не є плаваючим і завжди відзначається 19 січня.

Нагадаємо, синоптики зробили прогноз погоди на Водохреща (Хрещення Господнє) 2017.