Настав час щедрівок та засівалок! Сьогодні, 13 січня, відзначається Щедрий вечір, а вже в ніч на суботу, 14 січня, настане Старий Новий рік 2017. У цю пору варто підучити нові щедрівки та засівалки.

Щоб не ламати голову з спогадами щедрівок та засівалок, сайт “Епізод” підготував власну невелику добірку. Красиві і народні щедрівки і засівалки на Старий Новий рік 2017 на російській і українській мовах.

***

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте.

Щедрый вечер, добрый вечер!

***

Щедрик-ведрик

Щедрик-ведрик, дайте вареник!

Грудочку кашки, кільце ковбаски.

Іще мало – дайте сало.

А іще не вся – дайте порося!

***

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я.

А пан, як господар.

Господиня, як калина.

А діточки, як квіточки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

***

***

Сійся, родися

Сійся, родися, жито, пшениця,

Всяка пашниця:

Зісподу корениста,зверху колосиста.

Будьте зі святом здорові,

З Новим роком та Різдвом Христовим!

***

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье —

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

***

Сію, сію, засіваю

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч півміха!

***