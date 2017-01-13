Новорічні свята ще не закінчились і настав час, коли потрібно щедрувати і посівати. Для цього "Епізод" підготував невелику добірку святкових красивих засівалок і щедрівок на Старий Новий рік.
Настав час щедрівок та засівалок! Сьогодні, 13 січня, відзначається Щедрий вечір, а вже в ніч на суботу, 14 січня, настане Старий Новий рік 2017. У цю пору варто підучити нові щедрівки та засівалки.
Щоб не ламати голову з спогадами щедрівок та засівалок, сайт “Епізод” підготував власну невелику добірку. Красиві і народні щедрівки і засівалки на Старий Новий рік 2017 на російській і українській мовах.
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Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте.
Щедрый вечер, добрый вечер!
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Щедрик-ведрик
Щедрик-ведрик, дайте вареник!
Грудочку кашки, кільце ковбаски.
Іще мало – дайте сало.
А іще не вся – дайте порося!
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Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я.
А пан, як господар.
Господиня, як калина.
А діточки, як квіточки.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
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Сійся, родися
Сійся, родися, жито, пшениця,
Всяка пашниця:
Зісподу корениста,зверху колосиста.
Будьте зі святом здорові,
З Новим роком та Різдвом Христовим!
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Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье —
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле – копнами,
На столе – пирогами!
С Новым годом,
С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!
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Сію, сію, засіваю
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Щоби діти всі здорові,
Їсти кашу всі готові,
Щоб вам була з них потіха,
А нам грошей хоч півміха!