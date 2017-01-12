Наближається Старий Новий рік 2017, який настане в ніч з 13 на 14 січня, також цей день носить ще і назву Щедрий вечір. Свято звичайно не має такої популярності, як Новий рік чи Різдво, але все ж дуже подобається дорослим і дітям.

У момент настання і до самого кінця Старого Нового року необхідно вітати своїх друзів, родичів, співробітників, та взагалі всіх, кого знаєте, красивими поздоровленнями. Для цього “Епізод” підготував добірку красивих поздоровлень, коротких SMS, віршів, прози, картинок, листівок і анімацій зі Старим Новим роком 2017.

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Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті

Щоб добра було багато,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби в Старий Новий рік

Було краще ніж той рік.

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Лиш український наш рід

Знає Старий Новий рік!

Знову стіл ми накриваєм

І гостей усіх скликаєм.

Не втомились випивати –

Будем знову святкувати!

А мороз на вулиці – ух!

Живи й міцній український дух!

Зі Старим Новим Роком!!

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Старий Новий рік – дивне свято, що дає нам можливість ще раз під ялинкою загадати своє заповітне бажання, порадувати рідних і близьких подарунками і випити шампанського, весело іскриться від безлічі новорічних вогнів. Це казковий день, коли хочеться вірити в диво і відчувати себе дітьми. Нехай у нашому житті буде побільше чарівництва, і тоді світ стане добрішим, а всі наші бажання обов’язково здійсняться!

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Веселіться та радійте,

Нам ступає на поріг,

Дивне свято,незбагненне,

Добрий старий новий рік!

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Старий Новий рік для тих,

Хто відсвяткувать не встиг.

Новий рік якщо проспав,

І салат не скуштував,

Ти сьогодні наливай,

Про харчі не забувай,

Наминай все, їж і пий,

Лише посуд ти не бий!

А танцюй і веселись,

І сьогодні не журись!

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