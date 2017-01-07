Більшість учасників різдвяної ходи були одягнені в національні костюми, а також несли з собою різдвяні зірки та дідухи.

Святковий марш проходив організовано за маршрутом: Софійська площа, Національна Опера України, Хрещатик, Майдан Незалежності, Михайлівська площа, Володимирський проїзд, Софійська площа.

Після ходи, вже на Софіївській площі, відбулося спільне колядування та різдвяний концерт за участі українських фольклорних гуртів.

Різдвяна хода в Києві на Софіївській площі (07.01.2017).

Нагадаємо, сьогодні, 7 січня, віряни східного обряду святкують Різдво. На святкові богослужіння до храмів йдуть мільйони українців. Так, сьогодні, багато християн зібралося у Володимирському соборі, де Божественну літургію проводив Філарет.