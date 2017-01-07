Сьогодні, 7 січня в день Різдва Христового, в Києві з Софіївської площі вирушила святкова різдвяна хода. Учасники "морозного маршу" співали колядки та щедрівки.
Більшість учасників різдвяної ходи були одягнені в національні костюми, а також несли з собою різдвяні зірки та дідухи.
Святковий марш проходив організовано за маршрутом: Софійська площа, Національна Опера України, Хрещатик, Майдан Незалежності, Михайлівська площа, Володимирський проїзд, Софійська площа.
Рождественские гуляния у главной елки ______________________ Со сцены праздничного городка у Софии Киевской выступит с песнями и колядками более десяти взрослых и детских фольклорных коллективов. Гостей ярмарки ждет экспериментальный спектакль на рождественскую тему от театра Франко и вертеп в исполнении артистов молодежного столичного театра “Мист”. Праздником для желудка станет дегустация кутьи, сваренной по старинному тернопольскому рецепту. За полтора часа до шоу от Софийской площади отправится по центру Киева шествие с рождественскими звездами и дидухами. Принять участие в нем приглашают всех желающих. Когда: 7 января, с 13:30 по 17:30 Где: новогодняя ярмарка Folk Ukrаine на Софийской и Михайловской площадях, а также Владимирском проезде ____ #news_kiev #Kiev #Kyiv #Киев #Київ
Після ходи, вже на Софіївській площі, відбулося спільне колядування та різдвяний концерт за участі українських фольклорних гуртів.
Різдвяна хода в Києві на Софіївській площі (07.01.2017).
Нагадаємо, сьогодні, 7 січня, віряни східного обряду святкують Різдво. На святкові богослужіння до храмів йдуть мільйони українців. Так, сьогодні, багато християн зібралося у Володимирському соборі, де Божественну літургію проводив Філарет.