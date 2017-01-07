Новорічні свята в самому розпалі! Сьогодні, 7 січня, в Україні православні християни відзначають Різдво Христове 2017! Це свято дуже любимо і про це знають навіть в корпорації Google, в честь чого дудлер Гербер Стінкс підготував святковий Doodle.

Дудл підписаний наступним чином: “Щасливих свят! Це ідеальний час року, щоб сісти у свого вікна з ковдрою і кухлем гарячого чаю, і спостерігати за снігопадом”.

І дійсно, 7 січня 2017 року Україна погода різдвяна, порядку -15 і снігопади. Так що прислухатися до думки дудлера все ж варто.

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