За даними УПЦ КП, у Володимирському соборі триває Божественна літургія, яку проводить Предстоятель УПЦ КП Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Довідка. Володимирський собор (Київ) – головний храм УПЦ КП, збудований в 1862-1882 роках. Собор побудований в неовізантійському стилі, початковий проект склали архітектори Іван Штром та Павло Спарро, а пізніше його переробив Олександр Беретті.

Довідка. Фаларет (Михайло Денисенко) – український православний церковний діяч. Третій предстоятель УПЦ КП, Патріарх Київський і всієї Руси-України (з 1995 року).

Різдвяне богослужіння у Володимирському соборі. Онлайн (06.-07.01.2017).