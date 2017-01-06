У суботу, 7 січня 2017 року, українці відзначатимуть Різдво Христове. В цей прекрасний святий день необхідно привітати своїх рідних і близьких зі святом красивою листівкою або віршем.
Настає Різдво Христове 2017! В цей прекрасний день потрібно запастися не тільки хорошим настроєм і смачними стравами, але і красивими поздоровленнями і листівками.
“Епізод” зібрав невелику добірку красивих поздоровлень, коротких SMS, віршів, прози, листівок, картинок і анімацій на Різдво Христове 2017. Крім цього, не забувайте про красиві колядки і щедрівки, а також про те, коли потрібно колядувати, посівати і щедрувати.
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Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка,
святковий стіл, отава і дідух!
Нехай любов вас зігріває вічно,
добро і мир до хати увійдуть!
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Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся всё то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нём,
От счастья и душа богата!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
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У вечір цей різдва Христова,
бажаю щастя вам простого.
Надії, радості й любові.
А в нагороду за терпіння
Господь надасть своє благословіння.
Зі святом!
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С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!
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Куті смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь Рік добра!
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З Різдвом!
Смачної вам вечері,
духмяних добрих пампушок,
хай щастя стукає у двері,
нехай несе багатств мішок.
Хай зірка з неба засіяє
й освітить всеньку темноту,
колядка гучно залунає
й прославить тую ніч святу!