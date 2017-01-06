Настає Різдво Христове 2017! В цей прекрасний день потрібно запастися не тільки хорошим настроєм і смачними стравами, але і красивими поздоровленнями і листівками.

“Епізод” зібрав невелику добірку красивих поздоровлень, коротких SMS, віршів, прози, листівок, картинок і анімацій на Різдво Христове 2017. Крім цього, не забувайте про красиві колядки і щедрівки, а також про те, коли потрібно колядувати, посівати і щедрувати.

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Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка,

святковий стіл, отава і дідух!

Нехай любов вас зігріває вічно,

добро і мир до хати увійдуть!

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Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся всё то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нём,

От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

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У вечір цей різдва Христова,

бажаю щастя вам простого.

Надії, радості й любові.

А в нагороду за терпіння

Господь надасть своє благословіння.

Зі святом!

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С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

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Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь Рік добра!

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З Різдвом!

Смачної вам вечері,

духмяних добрих пампушок,

хай щастя стукає у двері,

нехай несе багатств мішок.

Хай зірка з неба засіяє

й освітить всеньку темноту,

колядка гучно залунає

й прославить тую ніч святу!

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