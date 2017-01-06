Різдвяний Святвечір відзначається 6 січня, після чого настає Різдво Христове. На честь цих двох прекрасних святих свят компанія Google зробила святковий анімований дудл і привітала своїх користувачів.

Що стосується всіх зимових свят, то почалися вони ще місяць тому, з 4 січня 2016 року. Відкриває зимові свята Введення в храм Пресвятої Богородиці, яке відзначається 4 грудня.

Якщо ж говорити про завершальну стадію зимових свят, то закінчуються вони 29 січня. У цей день відзначається день Петра Вериги.

А ось і святковий зимовий Google дудл:

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