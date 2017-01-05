Всі українці люблять колядки і щедрівки. Спогади з дитинства про різдвяні колядки залишаються на довгі роки і через десятиліття ці традиції переходять все далі і далі поколіннями. Але щоб освіжити в пам’яті кращі і найкрасивіші колядки і щедрівки, ми вирішили підготувати власну невелику добірку.

Чому діти люблять колядки? Все дуже просто, адже це не тільки весело, але може принести ще трохи солодощів і навіть грошей. Але давайте для початку згадаємо, коли колядувати, посівати і щедрувати, а вже потім перейдемо до добірки.

Коли колядувати? – 6 січня ввечері.

Коли щедрувати? – 13 січня ввечері.

Коли посівати (засівати)? – 14 січня зранку.

***

Я — маленький хлопчик,

Сів собі на стовпчик,

В сопілочку граю,

Діток забавляю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте.

Яблучка, горішки –

Це мої потішки.

***

Щедрівочка щедрувала,

Під віконце підбігала;

— Що, бабусю, напекла,

То нам — до вікна.

Не щипай, не ламай,

А по цілому давай.

***

Щедрик-ведрик, дайте вареник

Грудочку кашки, кільце ковбаски.

Горобчик летів, хвостиком вертів,

А ти, дядьку, знай, копієчку дай!

***

Не дашь мне ватрушки –

Получишь по макушке!

Не дашь пирога –

Уведу корову за рога.

***

***

Дай, Господи, хозяину многие лета,

Многие лета – долгие годы!

А и долго ему жить –

Спаса не гневить, Спаса не гневить,

Божьих пчел водить,

Божьих пчел водить, ярый воск топить –

Богу на свечку, хозяину на прибыль,

Дому на приращение,

Малым детушкам на утешение.

***

Щедрий вечір, щедрівниця,

Добра з маслом паляниця.

А без масла не така,

Винесіть, дядьку, п’ятака.

***

Я маленький пастушок

Загорнувся в кожушок

На скрипочку граю,

Вас усіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте –

Яблучка, горішки

Дітям для потішки.

***