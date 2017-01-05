На різдвяні свята в Україні прийнято колядувати і щедрувати. З цієї причини ми підготували невелику добірку красивих українських щедрівок і колядок.
Всі українці люблять колядки і щедрівки. Спогади з дитинства про різдвяні колядки залишаються на довгі роки і через десятиліття ці традиції переходять все далі і далі поколіннями. Але щоб освіжити в пам’яті кращі і найкрасивіші колядки і щедрівки, ми вирішили підготувати власну невелику добірку.
Чому діти люблять колядки? Все дуже просто, адже це не тільки весело, але може принести ще трохи солодощів і навіть грошей. Але давайте для початку згадаємо, коли колядувати, посівати і щедрувати, а вже потім перейдемо до добірки.
Коли колядувати? – 6 січня ввечері.
Коли щедрувати? – 13 січня ввечері.
Коли посівати (засівати)? – 14 січня зранку.
***
Я — маленький хлопчик,
Сів собі на стовпчик,
В сопілочку граю,
Діток забавляю.
А ви, люди, чуйте,
Коляду готуйте.
Яблучка, горішки –
Це мої потішки.
***
Щедрівочка щедрувала,
Під віконце підбігала;
— Що, бабусю, напекла,
То нам — до вікна.
Не щипай, не ламай,
А по цілому давай.
***
Щедрик-ведрик, дайте вареник
Грудочку кашки, кільце ковбаски.
Горобчик летів, хвостиком вертів,
А ти, дядьку, знай, копієчку дай!
***
Не дашь мне ватрушки –
Получишь по макушке!
Не дашь пирога –
Уведу корову за рога.
***
***
Дай, Господи, хозяину многие лета,
Многие лета – долгие годы!
А и долго ему жить –
Спаса не гневить, Спаса не гневить,
Божьих пчел водить,
Божьих пчел водить, ярый воск топить –
Богу на свечку, хозяину на прибыль,
Дому на приращение,
Малым детушкам на утешение.
***
Щедрий вечір, щедрівниця,
Добра з маслом паляниця.
А без масла не така,
Винесіть, дядьку, п’ятака.
***
Я маленький пастушок
Загорнувся в кожушок
На скрипочку граю,
Вас усіх вітаю.
А ви, люди, чуйте,
Коляду готуйте –
Яблучка, горішки
Дітям для потішки.