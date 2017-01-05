Різдвяний Святий вечір 2017 відзначається щорічно 6 січня, напередодні Різдва. У 2017 році свято випало на п’ятницю. Цей день і зараз відзначає безліч людей, але раніше воно користувалося набагато більшою популярністю. Варто відзначити, що саме 6 січня закінчується Різдвяний піст і за традиціями в це свято необхідно вживати в їжу тільки сочиво (страви з розмочених зерен пшениці з медом і фруктами).

Ну а так як Різдвяний святвечір був і є одним з самих улюблених серед народу, то і вітати з ним необхідно своїх близьких і друзів. Для цього ми підготували гарні привітання з Різдвяним Святим вечором, листівки, картинки, анімації, вірші, прозу і короткі SMS.

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Анімація "Скоро Різдво"

Анімація “Скоро Різдво”


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Нехай Різдво у вишиванці
Розбудить Вас щасливо вранці,
І принесе у Вашу хату
Усмішку, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зерном і щастям Вас засіє,
Зігріє…

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Гарна листівка на Різдвяний святвечір

Гарна листівка на Різдвяний святвечір


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Святий вечір на поріг – світлого Різдва для всіх!
Хай до вас він завітає з тим, що серце забажає.
Хай рікою щастя ллється, хай добро в сім’ї ведеться.
Хай між вами згода буде, хай Ісус вас не забуде.

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Анімація З Різдвяним Святвечором 2017

Анімація З Різдвяним Святвечором 2017


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Святий вечір настає
Зірочка моргає,
До вечері кличе всіх
В вікно заглядає.
На столі дванадцять страв
Та з медом кутя,
Славимо колядкою
Народження Христа!

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Вітання З Різдвяним Святвечором 2017

Вітання З Різдвяним Святвечором 2017


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Куті смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь Рік добра!

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6 січня Святвечір. Напередодні Різдва

6 січня Святвечір. Напередодні Різдва


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