Різдвяний Святий вечір 2017 відзначається щорічно 6 січня, напередодні Різдва. У 2017 році свято випало на п’ятницю. Цей день і зараз відзначає безліч людей, але раніше воно користувалося набагато більшою популярністю. Варто відзначити, що саме 6 січня закінчується Різдвяний піст і за традиціями в це свято необхідно вживати в їжу тільки сочиво (страви з розмочених зерен пшениці з медом і фруктами).

Ну а так як Різдвяний святвечір був і є одним з самих улюблених серед народу, то і вітати з ним необхідно своїх близьких і друзів. Для цього ми підготували гарні привітання з Різдвяним Святим вечором, листівки, картинки, анімації, вірші, прозу і короткі SMS.

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Нехай Різдво у вишиванці

Розбудить Вас щасливо вранці,

І принесе у Вашу хату

Усмішку, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям Вас засіє,

Зігріє…

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Святий вечір на поріг – світлого Різдва для всіх!

Хай до вас він завітає з тим, що серце забажає.

Хай рікою щастя ллється, хай добро в сім’ї ведеться.

Хай між вами згода буде, хай Ісус вас не забуде.

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Святий вечір настає

Зірочка моргає,

До вечері кличе всіх

В вікно заглядає.

На столі дванадцять страв

Та з медом кутя,

Славимо колядкою

Народження Христа!

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Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь Рік добра!

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