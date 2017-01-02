Українці вже зустріли Новий рік 2017, рік Вогняного Півня попереду не менш важливі та улюблені свята:

7 січня – Різдво (оскільки свято припадає на суботу, вихідним днем також буде й 9 січня);

– Різдво (оскільки свято припадає на суботу, вихідним днем також буде й 9 січня); 13 січня – Старий Новий рік;

– Старий Новий рік; 19 січня – Водохрещення;

– Водохрещення; 20 – 26 лютого – Масляна;

– Масляна; 26 лютого – Прощена неділя;

– Прощена неділя; 8 березня -Міжнародний жіночий день;

-Міжнародний жіночий день; 9 квітня – Вербна неділя;

– Вербна неділя; 16 квітня – Пасха (17 квітня також буде вихідним);

– Пасха (17 квітня також буде вихідним); 1 і 2 травня – День міжнародної солідарності трудящих;

– День міжнародної солідарності трудящих; 9 травня – День Перемоги над нацизмом (8 і 9 травня – вихідні, але за 8-е число робочий день переноситься на суботу, 13 травня);

– День Перемоги над нацизмом (8 і 9 травня – вихідні, але за 8-е число робочий день переноситься на суботу, 13 травня); 4 червня – Трійця (5 червня – вихідний);

– Трійця (5 червня – вихідний); 28 червня – День конституції України;

– День конституції України; 24 серпня – День Незалежності (25 серпня теж буде вихідним, але за нього доведеться відпрацювати в суботу, 19 серпня);

– День Незалежності (25 серпня теж буде вихідним, але за нього доведеться відпрацювати в суботу, 19 серпня); 14 жовтня – День захисника України (понеділок, 16 жовтня, – вихідний).

Таким чином, якщо підрахувати, то можна дізнатися скільки днів в 2017 році будуть відпочивати українців. З урахуванням вихідних та святкових днів у 2017-му році українців чекає 105 днів відпочинку: