В 2017 році українці відзначатимуть кілька державних свят, а значить матимуть й більше вихідних днів. Пропонуємо Вам ознайомитись з переліком цих свят, які на нас чекають в цьому році.
Українці вже зустріли Новий рік 2017, рік Вогняного Півня попереду не менш важливі та улюблені свята:
- 7 січня – Різдво (оскільки свято припадає на суботу, вихідним днем також буде й 9 січня);
- 13 січня – Старий Новий рік;
- 19 січня – Водохрещення;
- 20 – 26 лютого – Масляна;
- 26 лютого – Прощена неділя;
- 8 березня-Міжнародний жіночий день;
- 9 квітня – Вербна неділя;
- 16 квітня – Пасха (17 квітня також буде вихідним);
- 1 і 2 травня – День міжнародної солідарності трудящих;
- 9 травня – День Перемоги над нацизмом (8 і 9 травня – вихідні, але за 8-е число робочий день переноситься на суботу, 13 травня);
- 4 червня – Трійця (5 червня – вихідний);
- 28 червня – День конституції України;
- 24 серпня – День Незалежності (25 серпня теж буде вихідним, але за нього доведеться відпрацювати в суботу, 19 серпня);
- 14 жовтня – День захисника України (понеділок, 16 жовтня, – вихідний).
Таким чином, якщо підрахувати, то можна дізнатися скільки днів в 2017 році будуть відпочивати українців. З урахуванням вихідних та святкових днів у 2017-му році українців чекає 105 днів відпочинку:
- Січень – 9 вихідних днів, включаючи 2 держсвято;
- Лютий – 8 вихідних днів;
- Березень – 8 вихідних днів, включаючи 1 держсвято;
- Квітень – 10 вихідних днів, включаючи 1 держсвято;
- Травень – 8 вихідних днів, включаючи три святкових;
- Червень – 8 вихідних днів, включаючи два держсвято;
- Липень – 10 вихідних днів;
- Серпень – 8 вихідних днів, включаючи один держсвято;
- Вересень – 9 вихідних днів;
- Жовтень – 9 вихідних днів, включаючи один держсвято;
- Листопад – 8 вихідних днів;
- Грудень – 10 вихідних днів.