Українці вже зустріли Новий рік 2017, рік Вогняного Півня попереду не менш важливі та улюблені свята:

  • 7 січня – Різдво (оскільки свято припадає на суботу, вихідним днем також буде й 9 січня);
  • 13 січня – Старий Новий рік;
  • 19 січня – Водохрещення;
  • 20 – 26 лютого – Масляна;
  • 26 лютого – Прощена неділя;
  • 8 березня-Міжнародний жіночий день;
  • 9 квітня – Вербна неділя;
  • 16 квітня – Пасха (17 квітня також буде вихідним);
  • 1 і 2 травня – День міжнародної солідарності трудящих;
  • 9 травня – День Перемоги над нацизмом (8 і 9 травня – вихідні, але за 8-е число робочий день переноситься на суботу, 13 травня);
  • 4 червня – Трійця (5 червня – вихідний);
  • 28 червня – День конституції України;
  • 24 серпня – День Незалежності (25 серпня теж буде вихідним, але за нього доведеться відпрацювати в суботу, 19 серпня);
  • 14 жовтня – День захисника України (понеділок, 16 жовтня, – вихідний).

Православний церковний календар 2017

Православний церковний календар 2017 (2017pik.pp.ua)

Таким чином, якщо підрахувати, то можна дізнатися скільки днів в 2017 році будуть відпочивати українців. З урахуванням вихідних та святкових днів у 2017-му році українців чекає 105 днів відпочинку:

  • Січень – 9 вихідних днів, включаючи 2 держсвято;
  • Лютий – 8 вихідних днів;
  • Березень – 8 вихідних днів, включаючи 1 держсвято;
  • Квітень – 10 вихідних днів, включаючи 1 держсвято;
  • Травень – 8 вихідних днів, включаючи три святкових;
  • Червень – 8 вихідних днів, включаючи два держсвято;
  • Липень – 10 вихідних днів;
  • Серпень – 8 вихідних днів, включаючи один держсвято;
  • Вересень – 9 вихідних днів;
  • Жовтень – 9 вихідних днів, включаючи один держсвято;
  • Листопад – 8 вихідних днів;
  • Грудень – 10 вихідних днів.